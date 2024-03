Business news: Mazda firma accordo di fornitura batterie con Panasonic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Mazda Motor ha firmato un accordo per l'acquisizione di batterie per veicoli elettrici da Panasonic Energy, unità del colosso dell'elettronica Panasonic Holdings. Lo hanno annunciato le due aziende, che avevano iniziato a discutere i termini dell'accordo nel giugno dello scorso anno. Mazda e Panasonic hanno riferito tramite una nota che i dettagli dell'accordo verranno divulgati in un secondo momento, ma l'intesa dovrebbe consentire al costruttore di auto di aumentare la produzione di auto elettriche nell'ambito del piano di spesa da 9,9 miliardi di dollari annunciato alla fine del 2022. (Git)