Business News: Emirati, l'asta dei sukuk raggiunge quota 2,13 miliardi di dollari

- L'asta dei sukuk del Tesoro degli Emirati Arabi Uniti ha suscitato un forte interesse, con offerte che hanno totalizzato 7,83 miliardi di dirham (equivalenti a 2,13 miliardi di dollari), indicando una prospettiva positiva per il panorama finanziario del Paese. Organizzata dal ministero delle Finanze e sostenuta dalla Banca Centrale come agente emittente e pagatore, la vendita pubblica di titoli islamici per il primo trimestre del 2024 ha visto una notevole domanda da parte di otto operatori primari per le tranche triennali e quinquennali. Secondo l'agenzia di stampa emiratina “Wam”, è stato registrato un tasso di sovrabbondanza delle richieste pari a 7,1 volte l'offerta. (Res)