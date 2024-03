Business News: Tunisia, indagine multisettoriale Ins rivela i lavoratori più e meno pagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori del settore finanziario e assicurativo sono tra i meglio pagati in Tunisia, con uno stipendio base medio di 973 euro per i dirigenti, ovvero il 708 per cento del salario minimo mensile garantito (Smig 2022) pari a 137 euro. La situazione è simile per le posizioni intermedie, gli impiegati e i dipendenti di questo settore, che guadagnano rispettivamente 688 euro (501 per cento dello Smig), 554 euro (404 per cento dello Smig) e 332 euro (243 per cento dello Smig), secondo l'Indagine sull'occupazione e sulle retribuzioni nelle imprese nel 2022 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica. Anche i lavoratori nei settori immobiliare, minerario e estrattivo e dell'informazione e della comunicazione sono abbastanza ben pagati. Infatti, lo stipendio base medio nel settore immobiliare varia da 761 euro (554 per cento del salario minimo) percepiti da un manager a 227 euro (167 per cento del salario minimo) di un dipendente. Nelle industrie estrattive invece, i manager guadagnano circa 702 euro (511 per cento dello Smig), gli operai o lavoratori sui 235 euro (170 per cento del salario minimo). (Tut)