Business news: Alibaba cancella Ipo della sua controllata della logistica Cainiao

- Alibaba Group ha cancellato l'offerta pubblica iniziare del suo ramo della logistica, Cainiao Smart Logistics Network, un'operazione che era parte del grande piano di ristrutturazione del conglomerato cinese dell'e-commerce. Alibaba ha annunciato che la domanda per l'Ipo sulla borsa di Hong Kong è stata ritirata, e che il gruppo intende acquistare il rimanente capitale azionario di Cainiao, per un importo sino a 3,75 miliardi di dollari, dopo averne completato l'acquisizione. Ad oggi Alibaba detiene una quota del 64 per cento di Cainiao, e intende completare l'acquisto delle azioni dell'azienda entro la fine di luglio. (Cip)