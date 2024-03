Business news: Corea del Sud prepara misure di sostegno a piccole imprese e costruttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha preparato misure di sostegno finanziario per le piccole e medie imprese (Pmi) e il settore delle costruzioni, colpiti dall'aumento dei tassi di interesse. Lo ha annunciato la Commissione per i servizi finanziari della Corea del Sud, in un contesto di crescente preoccupazione per la tenuta della domanda interna e del settore immobiliare. Il governo, assieme alle banche commerciali, concederà alle Pmi sostegno finanziario per un importo complessivo pari a 40.600 miliardi di won (30,3 miliardi di dollari) sotto forma di prestiti a tassi agevolati e garanzie a partire da aprile. Il governo fornirà liquidità anche ai costruttori alle prese col costo elevato delle materie prime e con l'aumento dei tassi di interesse, per aiutare il settore a finanziare i progetti immobiliari che presentano i maggiori margini di redditività. (Git)