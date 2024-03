Business news: Mumbai supera Pechino e Shanghai come città dell'Asia con più miliardari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Mumbai, in India, ha superato Pechino e Shanghai, in Cina, come centro dell'Asia nel quale vivono più miliardari. Lo indica la speciale classifica redatta ogni anno dall'istituto di ricerca Hurun, secondo cui nella capitale dello Stato di Maharashtra vivono oggi 92 miliardari contro i 91 di Pechino e gli 87 di Shanghai. La città indiana è anche entrata per la prima volta nella sua storia nelle prime tre posizioni della classifica globale, ancora guidata da New York (119 miliardari) e da Londra (97). La Cina ha più miliardari di ogni altro Paese (814), ma ne ha persi 155. Gli Stati Uniti figurano al secondo posto con 800 miliardari, l'India al terzo con 271. "La creazione di ricchezza in Cina ha attraversato profondi cambiamenti in questi ultimi anni, con i patrimoni in calo per gli imprenditori dei settori delle costruzioni e delle energie rinnovabili", osserva l'istituto Hurun. A livello globale il numero di miliardari è cresciuto di 167 unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a quota 3.279. (Inn)