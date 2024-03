Business news: Subaru richiama 118mila veicoli negli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Subaru ha richiamato oltre 118mila veicoli in circolazione negli Stati Uniti a causa di un sensore difettoso che potrebbe impedire l'attivazione degli air bag in caso di incidente. Lo ha annunciato la National Highway Traffic Security Administration (Nhtsa), l'agenzia federale statunitense incaricata della sicurezza stradale. Il provvedimento riguarda 118.723 autovetture Outback e Legacy vendute da Subaru negli Usa tra il 2020 e il 2022. (Was)