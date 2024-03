Business news: Nigeria, agenzia delle entrate accusa di evasione fiscale società di criptovalute Binance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale delle entrate (Firs) della Nigeria ha presentato un'accusa formale di evasione fiscale contro Binance, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute al mondo. Le accuse, si legge in una nota, includono il mancato pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva), l'imposta sul reddito delle società, la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi e la complicità nell'aiutare i clienti a evadere le tasse attraverso la sua piattaforma. Le autorità nigeriane hanno chiesto a un tribunale di Abuja di estendere la detenzione di due dirigenti di Binance coinvolti Nadeem Anjarwalla, direttore regionale di Binance per l'Africa, e Tigran Gambaryan, responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance - dopo che un mandato iniziale utilizzato per trattenerli è scaduto. In seguito alle accuse, Binance ha annunciato che interromperà tutte le transazioni e gli scambi nella valuta locale, la naira, nel contesto di una repressione a livello nazionale sugli scambi di criptovalute che sono stati accusati dalle autorità di alimentare un mercato nero di valuta estera. La società smetterà inoltre di supportare i prelievi e tutti i saldi rimanenti in valuta locale verranno automaticamente convertiti in Tether, una stablecoin il cui valore è ancorato al dollaro statunitense. (Res)