Business news: Thailandia offre esenzioni fiscali per attirare "eventi di classe mondiale"

- Il governo della Thailandia ha annunciato la concessione di esenzioni fiscali agli organizzatori di grandi concerti, eventi sportivi e festival di livello mondiale, con l'obiettivo di attrarli nel paese asiatico e di consolidarne la posizione come centro turistico regionale. La Commissione per gli investimenti della Thailandia esenterà da tasse e tariffe sugli apparecchi e faciliterà le procedure d'ingresso del personale straniero per gli organizzatori di eventi che richiedano un investimento di almeno 100 milioni di baht (2,74 milioni di dollari). (Fim)