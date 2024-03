Business news: rallenta domanda globale di pc, colosso cinese Lenovo licenzia 92 dipendenti a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dei computer cinese Lenovo ha licenziato 92 dipendenti a Taiwan questo mese, per tagliare i costi nel quadro del rallentamento del mercato tecnologico globale. Lo ha fatto sapere in una conferenza stampa tenuta a Taipei Chin Shih-ping, responsabile dell'arbitrio delle controversie del ministero del Lavoro. Chin ha spiegato che la filiale di Lenovo a Taiwan ha presentato un piano di licenziamento al ministero che prevedeva tagli al personale il primo marzo scorso. Gli analisti prevedono che la domanda globale di computer continuerà a rallentare anche nel primo semestre di quest'anno. A gravare sulla performance dei colossi tecnologici è anche la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, che ha reso più difficile per Lenovo assicurarsi le unità di elaborazione grafica (Gpu) per la produzione di server dal progettista di microchip statunitense americano Nvidia. (Cip)