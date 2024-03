Business news: Cina, fresa meccanica sarà esportata in Italia per costruire tunnel ferroviario Palermo-Catania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esporterà in Italia una fresa meccanica a piena sezione messa a punto dal produttore nazionale di macchinari pesanti China Railway Construction Heavy Industry Co (Crchi). Lo riporta l'emittente statale "Cctv", precisando che il macchinario sarà utilizzato per la costruzione di un tunnel ferroviario ad alta velocità che collegherà Palermo a Catania. Crchi, leader nella produzione di attrezzature per l'ingegneria del sottosuolo e il transito ferroviario, esporta i suoi prodotti in 30 Paesi e regioni, tra cui Italia, Turchia e Corea del Sud. (Cip)