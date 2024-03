Business news: India rinnova accordo con Nepal per export energia elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha rinnovato l’accordo con il Nepal per l’esportazione di energia elettrica due giorni prima della scadenza dell’intesa attualmente in vigore, il 31 marzo prossimo. Lo ha reso noto il portavoce dell’Autorità per l’elettricità del Nepal, Chandan Ghosh, all’agenzia di stampa indiana “Pti”. “Abbiamo ricevuto notifica del rinnovo dell’accordo fino alla fine di giugno”, ha spiegato il funzionario. In base ai termini dell’intesa, il Nepal può importare fino a 554 megawatt di energia elettrica dall’India (500 dalla linea di trasmissione Dhalkebar-Muzaffarpur, 54 attraverso Tanakpur-Ghosh) tra le 6 del mattino e le 6 della sera. Il Paese himalayano è alle prese con problemi di carenza di elettricità, specialmente nei mesi invernali quando produce circa 1.200 megawatt di energia a fronte di una domanda di 1.800-2.000 megawatt. (Inn)