Foibe: Mollicone (Fd’I), vent’anni fa primo passo per restituire pagine strappate

- La legge numero 92 del 30 marzo 2004 a firma del Senatore Menia “è stato il primo passo per fare luce, con l'istituzione della Giornata del Ricordo, sulla tragedia delle foibe e sul dramma dell'esodo giuliano-dalmata”. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. “La legge – ha proseguito – prevede che durante tutto l'anno e per tutta l'Italia si celebri la memoria del Giorno del Ricordo. In questo senso, grazie ad una Risoluzione a firma mia e del collega Amorese e all'impegno del governo e di Ferrovie dello Stato, quest'anno è stato istituito il 'Treno del Ricordo' che ha ripercorso, da nord a sud, idealmente le tappe del convoglio che portava gli esuli istriani e giuliano-dalmati nei campi profughi italiani, ottenendo un grandissimo successo di partecipazione con quindicimila visite in tutte le tappe nella penisola. Auspichiamo che si possa ripetere almeno fino all'istituzione del Museo del Ricordo, altra importante iniziativa del presidente Meloni e del ministro Sangiuliano”. “Vent'anni fa l'Italia restituì ai libri pagine strappate della propria storia mettendo fine ad un silenzio imbarazzante che purtroppo ancora oggi caratterizza alcuni leader della sinistra italiana”, ha concluso Mollicone. (Rin)