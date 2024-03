Stellantis: Unione industriali Torino, azienda chiarisca suoi programmi futuri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto preoccupati per il fatto che la produzione dell’auto in Italia sia scesa a dei livelli troppo bassi. Torino è sempre stata un’eccellenza nella produzione automobilistica e nella capacità di fare innovazione e non dobbiamo perdere questo know how, che rende ancora attrattivo il nostro territorio. È quindi necessario che Stellantis faccia chiarezza in merito ai suoi programmi futuri per Torino e per l’Italia”. Lo ha dichiarato il presidente Unione industriali Torino, Giorgio Marsiaj. “L’obiettivo di tutti – ha proseguito – deve essere quello di salvaguardare produzione e lavoro, quindi mantenere ingegneria e progettazione a Torino, ma anche fare in modo che la produzione torni a numeri che possano garantire la sopravvivenza degli stabilimenti e di tutta la catena di fornitura”. “Il governo ha convocato un tavolo per il prossimo 3 aprile ed il nostro auspicio è che possa essere definito con Stellantis un piano industriale che punti a raggiungere l’obiettivo di un milione di vetture prodotte in Italia. Su questi obiettivi siamo pronti a fare la nostra parte”, ha concluso.(Rin)