Cultura: De Priamo-Masi (Fd'I), salvaguardare Biblioteche di Roma da carenza organico

22 luglio 2021

- “Da voci di allarme che giungono dai dipendenti capitolini assegnati all’Istituzione Biblioteche di Roma, a seguito della progressione verticale per il passaggio da istruttore a funzionario, diverse decine di dipendenti delle biblioteche rischiano di essere assegnati ad altre strutture comunali per presente servizio come funzionario. Una scelta del genere da parte dell’Amministrazione causerebbe il collasso dell’istituzione Biblioteche, già in grande difficoltà per una grave carenza di organico". Lo dichiarano in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo e la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia Cristina Masi. "Infatti - aggiungono - mentre le sedi di biblioteche continuano ad aumentare e oggi ne esistono 42 ma base ai proclami dell’amministrazione Gualtieri altre ne verranno aperte, il personale è diminuito da 370 a circa 210 unità. Inoltre, i tagli voluti dal Campidoglio hanno penalizzato pesantemente il bilancio dell’istituzione biblioteche con una decurtazione di oltre 4.000.000 di euro. Già da anni i rappresentanti dei lavoratori chiedono di riportare la dotazione organica a livelli adeguati alle sedi e al lavoro che le biblioteche svolgono sul territorio, e ciò non è avvenuto. Se oggi, alla luce della progressione, ci fosse un ulteriore depauperamento del personale, la Giunta Gualtieri sarebbe responsabile di un pesante attacco all’integrità e alla sopravvivenza delle biblioteche di Roma. Per questo chiediamo al sindaco Gualtieri di non spostare i neo funzionari dall’istituzione Biblioteche e di aprire un confronto con i lavoratori sulla gestione delle biblioteche e sull’impegno che l’Amministrazione intende realmente profondere per un servizio fondamentale per la città di Roma”, concludono. (Com)