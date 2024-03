Business news: sussidi statunitensi ai veicoli elettrici, la Cina ricorre all'Omc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha avviato un'azione contro gli Stati Uniti nell'ambito del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per le misure di sussidio ai veicoli a nuova energia previste dall'Inflation Reduction Act (Ira). Lo riferisce il ministero del Commercio cinese in una nota, in cui si precisa che l'iniziativa punta a "salvaguardare gli interessi delle aziende cinesi specializzate nella produzione di veicoli a nuova energia e a garantire condizioni paritarie nell'industria globale dei Nev". L'Inflation Reduction Act, firmato dal presidente statunitense Joe Biden il 16 agosto 2022, è un piano dal valore di 370 miliardi di dollari che punta soprattutto a incentivare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Tra le altre cose, prevede incentivi fiscali per le famiglie, sotto forma di credito di imposta, per i pannelli solari o l'acquisto di auto elettriche prodotte negli Stati Uniti. Il carattere protezionistico di alcune misure ha suscitato le proteste di alcuni Paesi europei, Francia e Germania in testa, che hanno chiesto a Washington di estendere ai loro prodotti gli incentivi previsti dalla normativa. (Cip)