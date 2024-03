Business news: vicepresidente Cina, pronti a creare "migliori condizioni" per le imprese straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continuerà ad aprirsi al mondo e a creare "migliori condizioni" per lo sviluppo delle imprese straniere. Lo ha detto il vicepresidente Han Zheng nel discorso pronunciato all'evento "Invest China", una conferenza organizzata dal ministero del Commercio e dall'amministrazione municipale di Pechino per chiarire le politiche d'investimento cinesi all'estero e a presentare le opportunità offerte dal mercato del Paese asiatico. "Investire in Cina significa investire nel futuro", ha evidenziato Han, ribadendo che Pechino vuole contribuire alla costruzione di un'economia globale aperta e condividere le sue opportunità di sviluppo con le imprese straniere. A tal proposito, "garantiremo un sostegno sicuro, stabile, di alta qualità ed efficiente alle catene d'approvvigionamento per il funzionamento dell'economia globale", ha concluso. (Cip)