Serbia: Vucic, con Kosovo membro associato Assemblea parlamentare dell'Alleanza noi mai nella Nato

- La Serbia non entrerà mai nella Nato, ancora di più ora che il Kosovo è stato ammesso come membro associato dell'Assemblea parlamentare dell'Alleanza. Lo ha affermato il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, nel suo discorso alla riunione commemorativa di Prokuplje in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco dell'Alleanza atlantica contro l'ex Jugoslavia, iniziato il 24 marzo 1999. Lo riporta il quotidiano belgradese "Politika". "Grazie a voi, ora sappiamo che non entreremo mai nella Nato, che preserveremo e proteggeremo la nostra neutralità militare. E quando li accetterete (il Kosovo) nel Consiglio d'Europa, avremo una risposta anche a questo. Non c'è niente con cui non li abbiate ricompensati, niente con cui non abbiate punito la Serbia", ha detto Vucic nel suo intervento. (Seb)