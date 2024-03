Difesa: Crosetto, stabilità dei Balcani è priorità per l’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stabilità dei Balcani è una priorità per l’Italia. Lo ha scritto su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, che oggi si trova in Kosovo in visita ai militari italiani all’interno della missione a guida Nato Kfor. Il ministro ha anche incontrato l’omologo kosovaro Ejup Maqedonci. "La stabilità dei Balcani è priorità dell'Italia. Con il collega Ejup Maqedonci (sono state) esaminate opportunità di cooperazione con le Kosovo Security Forces, per sostenere la sicurezza e stabilità della regione. Disponibilità a trovare assieme il modo per rendere la cooperazione sempre più efficace", ha scritto Crosetto. In un altro messaggio, sempre su X, il titolare della Difesa ha ricordato che l’impegno italiano nella missione Kfor dura da oltre 20 anni. “Oltre 20 anni di impegno italiano nella missione nato Kfor per promuovere pace e stabilità confermano il forte legame di amicizia tra Italia e Kosovo. Nostra presenza determinante per mitigare tensioni e scongiurare escalation tra le parti", ha dichiarato Crosetto.(Res)