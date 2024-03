Germania: migliaia di persone partecipano ai tradizionali cortei per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse migliaia di persone hanno partecipato oggi ai tradizionali cortei per la pace del fine settimana di Pasqua in Germania. La manifestazione più grande ha riunito fino a 3.500 persone a Berlino, secondo quanto riferito dalla polizia. Ci sono stati anche cortei di circa 1.500 persone anche a Stoccarda, 850 a Monaco e 400 a Colonia. Le richieste di un cessate il fuoco in Ucraina e di negoziati di pace tra Israele e Hamas sono state le principali richieste espresse durante i cortei. La tradizione dei cortei per la pace in Germania risale alla Guerra fredda e ha raggiunto il suo apice tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Ottanta quando ogni anno circa trecentomila persone manifestarono contro la corsa agli armamenti nucleari. (Geb)