Perù: caso Rolex, perquisite la casa della presidente Boluarte e la sede del governo (2)

- Anche in questo caso la perquisizione è durata circa quattro ore. "Il personale del Palazzo del governo ha accolto tutte le richieste della procura generale e non si è verificato alcun incidente", ha scritto su X, la piattaforma social un tempo nota come Twitter, la presidenza peruviana. Mercoledì scorso il vice procuratore supremo Hernan Mendoza aveva accusato la Boluarte di non aver risposto alla convocazione degli inquirenti che chiedevano spiegazioni sull'origine di orologi e gioielli di lusso sui quali è incentrata l'indagine. Secondo gli esperti citati dalla stampa locale, il valore totale dei preziosi - per i quali potrebbe configurarsi il reato di arricchimento illecito - è intorno ai 500 mila dollari. (Brs)