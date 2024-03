Francia: Darmanin annuncia dati operazione antidroga, 319 arresti negli ultimi 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 319 le persone arrestate in Francia per reati legati al traffico di stupefacenti negli ultimi cinque giorni. Lo ha detto il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, durante una visita a Saint-Denis per fare il punto sull'operazione antidroga “Place Net Xxl”. A circa una settimana dall'inizio dell'operazione, Darmanin ha fornito alcune cifre. "Da lunedì nell'area metropolitana di Parigi sono state realizzate 33 operazioni antidroga", ha dichiarato il ministro. In cinque giorni, “319” persone sono state poste in custodia di polizia, in particolare a “Parigi e nel dipartimento Senna-Saint-Denis”. Circa 3.600 agenti di polizia e gendarmeria sono tutt'ora mobilitati per arrestare, ma anche “per smantellare i punti di spaccio”, ha aggiunto Darmanin. "A Sevran avevamo un punto di spaccio attivo da dieci anni. Si effettuavano 53 vendite al giorno, che sono state completamente smantellate con undici arresti", ha spiegato Darmanin. In totale, nell'Ile-de-France sono stati sequestrati 800 mila euro in contanti e decine di chili di droga. (Frp)