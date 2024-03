Cisgiordania: ministero Esteri Anp, raid Israele testano credibilità comunità internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi in Cisgiordania da parte delle forze israeliane "testano la credibilità della comunità internazionale nel proteggere il popolo palestinese". Lo ha affermato il ministero degli Esteri dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) in un comunicato stampa in cui si legge che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu "ha dato libero sfogo ai suoi ministri estremisti" per attaccare la Cisgiordania. La diplomazia palestinese ha richiesto infine "un intervento internazionale urgente e concreto per fermare" gli attacchi israeliani. (Res)