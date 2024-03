Gaza: capo Stato maggiore Israele, operazione ad Al Shifa non è ancora terminata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione delle Forze di difesa di Israele (Idf) all’ospedale Al Shifa di Gaza City, nel nord della Striscia, non è ancora terminata. Lo ha annunciato il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Herzi Halevi, secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Haaretz”, che ieri ha visitato l’area e ha affermato che l’esercito "ha raggiunto il suo obiettivo a un livello molto alto", ma l'operazione non è ancora conclusa. Secondo Halevi molti miliziani del movimento islamista palestinese Hamas sono stati uccisi e molti altri catturati. "C'è un messaggio molto, molto importante qui: un ospedale non è un luogo sicuro", ha affermato il capo di Stato maggiore. Le Idf stanno "stanno facendo tutto il possibile per evitare di danneggiare i pazienti e il personale medico", ha affermato Halevi, aggiungendo che nessun operatore sanitario è stato ferito durante l'operazione. (Res)