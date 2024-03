Energia: Gava, al via consultazione pubblica per conto termico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la consultazione pubblica sul Conto Termico 3.0, il nuovo schema di decreto che si propone di aggiornare la normativa riguardante gli incentivi per gli interventi di piccole dimensioni per migliorare l'efficienza energetica e promuovere la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. Lo annuncia il viceministro all'Ambiente e sicurezza energetica Vannia Gava. La proposta prevede benefici per diverse categorie, tra cui anche enti del terzo settore, configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili. Tutti i soggetti interessati sono invitati a rispondere entro il 10 maggio 2024. "La revisione si inserisce in un contesto normativo complesso e in evoluzione, che tiene conto di diversi fattori quali gli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, la necessità di adeguare il meccanismo nel settore non residenziale, l'espansione degli interventi ammissibili, l'aggiornamento delle politiche di efficienza energetica e la promozione delle fonti rinnovabili", dichiara il viceministro. (Rin)