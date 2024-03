Business news: Giappone, aziende quotate distribuiranno dividendi record per 165 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi quotate in borsa distribuiranno agli azionisti dividendi pari alla cifra record di 25mila miliardi di yen (165 miliardi di dollari) per l'anno fiscale che si concluderà quest'anno, grazie a una significativa crescita dell'utile legata alle pressioni per un utilizzo più efficiente del capitale. Il totale, che include anche i riacquisti di azioni, è stato calcolato dal quotidiano "Nikkei" prendendo in considerazione 2.300 aziende che hanno chiuso l'esercizio finanziario questo mese, e sulle proiezioni degli analisti di Quick Consensus per le aziende che non hanno fornito stime ufficiali. I soli dividendi dovrebbero aumentare del 6 per cento annuo a 15.900 miliardi di yen, mentre i riacquisti sono aumentati del 9 per cento a 9.300 miliardi di yen. Dalla fine del 2023 un totale di 360 aziende giapponesi quotate hanno aumentato la cifra destinata ai dividendi. (Git)