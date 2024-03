Business news: Cina, Country Garden ha assunto società di consulenza Kroll per analisi di liquidazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'immobiliare cinese Country Garden avrebbe chiesto alla società di consulenza finanziaria statunitense Kroll di effettuare un'analisi di liquidazione. Lo riporta il sito di informazione "Us News" citando tre fonti riservate. Country Garden, sopraffatto da una passività di 186 miliardi di dollari, è una delle società immobiliari più indebitate al mondo assieme alla cinese Evergrande. L'azienda sta lavorando a un piano di ristrutturazione del debito dopo essere stata dichiarata in default lo scorso ottobre, su obbligazioni offshore del valore di undici miliardi di dollari. Nel tentativo di alleviare la crisi di liquidità, l'azienda ha sinora messo in vendita proprietà dal valore di 530 milioni di dollari a Canton e un complesso residenziale da 570 milioni di dollari nell'East London. (Cip)