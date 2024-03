Spagna: servizi sicurezza, dal Sahel minacce in termini di terrorismo e immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del Sahel, in particolare Mali, Burkina Faso e Niger, sono da anni teatro di un'intensa attività di gruppi jihadisti. Gli affiliati di gruppi terroristici come lo Stato islamico e Al Qaeda in questa regione dell'Africa sono tra i più attivi a livello globale. Infatti, secondo l’ultimo rapporto “Global Terrorism Index”, il Sahel è attualmente la regione più colpita e dove sono state registrate quasi la metà del numero totale di vittime (47 per cento, quasi 4 mila persone) e il 26 per cento degli attacchi terroristici in tutto il mondo. Fra i primi dieci Paesi più colpiti ne figurano quattro di questa regione: Burkina Faso al primo posto; il Mali al terzo; la Nigeria all'ottavo; e il Niger al decimo. (Spm)