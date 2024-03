Haiti: rientrano a Parigi 240 persone evacuate da Porto Principe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 240 cittadini francesi e di altre nazionalità evacuati da Haiti sono rientrati a Parigi oggi, 30 marzo. Lo ha confermato sul suo account ufficiale X il ministero degli Esteri della Francia, precisando che il volo ha fatto scalo in Martinica. "L'ambasciata francese nella capitale di Haiti, Porto Principe, continua a operare e a mobilitarsi a sostegno della comunità rimasta in loco", si legge nel messaggio. L'operazione di evacuazione rientra nel quadro della gravissima crisi di sicurezza che attraversa il Paese caraibico, la cui capitale è da mesi sotto il controllo di una coalizione di bande criminali che di recente sono riuscite a ottenere le dimissioni del primo ministro Ariel Henry. Questa settimana l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha parlato di situazione "catastrofica" a Haiti e di autorità "sull'orlo del collasso". Secondo la stessa fonte, nel corso del 2023 le violenze nel Paese hanno provocato un totale di 4.451 morti e 1.668 feriti. Solo nei primi mesi del 2024 sono stati registrati 1.554 morti e 826 feriti. (Res)