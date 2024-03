© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade comunica che sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire lavori di posa e manutenzione cavi, dalle 21 di martedì 2 alle 5 di mercoledì 3 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, il ramo di allacciamento sulla A8 Milano-Varese, verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare sulla A8 attraverso lo svincolo di Buguggiate. (Com)