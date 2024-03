Ucraina: presidente Assemblea nazionale francese su invio truppe, “tutto rimane possibile”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron, parlando del possibile invio di truppe occidentali in Ucraina, ha chiarito di non escludere nulla a priori ed effettivamente “ogni scenario resta possibile”. Lo ha affermato la presidente dell'Assemblea nazionale francese (camera bassa del Parlamento), Yael Braun-Pivet, durante una conferenza stampa a Odessa, nell'area sudoccidentale dell'Ucraina. "Nella sua dichiarazione, il presidente della Repubblica ha detto che non esclude nulla a priori. Nella posizione che la Francia ha dimostrato, dimostrerà e continuerà a dimostrare fino alla fine della guerra, fino alla vittoria, che nulla è definitivo e tutto rimane possibile. Non interpreterò ulteriormente le parole del presidente, questa posizione è abbastanza chiara", ha sottolineato Braun-Pivet.(Kiu)