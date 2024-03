Paesi Bassi: "Nos", sequestratore di Ede era una persona nota alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo che questa mattina ha preso degli ostaggi in un locale della città di Ede, nei Paesi Bassi, era noto alle forze dell'ordine. Lo riporta l'emittente televisiva “Nos”, secondo cui l'uomo lo scorso anno era stato condannato per minacce. Non è stato specificato, tuttavia, di quale tipo di minacce si sia trattato e contro chi fossero dirette. L'uomo ha tenuto in ostaggio cinque persone dalle prime ore del mattino e si è poi arreso alle forze di polizia accorse sul posto intorno alle 13 uscendo dal locale con indosso un passamontagna e le mani alzate.(Beb)