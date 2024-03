Gaza: Francia, Egitto e Giordania si consultano per risoluzione tregua e soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giordania, l’Egitto e la Francia stanno portando avanti dei colloqui per elaborare una risoluzione da presentare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che includa il progetto di una soluzione a due Stati, palestinese e israeliano. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné, durante un incontro con gli omologhi giordano, Ayman Safadi, ed egiziano, Sameh Shoukry, al Cairo, per discutere degli sviluppi della situazione nella Striscia di Gaza. Le parti hanno concordato sulla necessità di raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e il movimento palestinese Hamas, nonché una soluzione politica. A questo proposito il capo della diplomazia giordana ha avvertito: "il futuro sarà peggiore di quello che stiamo vivendo ora se l'occupazione israeliana non finirà e se non verrà raggiunta una pace giusta e globale sulla base della soluzione dei due Stati". Safadi ha anche ricordato che “la situazione in Cisgiordania sta diventando sempre più tesa a causa dell’aumento degli insediamenti israeliani” e ha richiesto di imporre sanzioni al governo di Tel Aviv. Il ministro francese ha concordato sul fatto che “gli insediamenti in Cisgiordania violano il diritto internazionale” e ha poi chiesto che “i valichi siano aperti per far transitare gli aiuti a Gaza” e che “gli ostaggi israeliani siano rilasciati senza condizioni”. Infine, Séjourné ha ricordato che la Francia si oppone a un’offensiva israeliana sulla città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, al confine con l’Egitto, dove si sono rifugiati circa 1,5 milioni di palestinesi. Da parte sua, il ministro egiziano ha ricordato che i palestinesi sono “minacciati dalla carestia” e ha esortato la comunità internazionale ad agire per limitare la crisi umanitaria. (Cae)