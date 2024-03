Serbia: ministro Esteri, "scandalosa" raccomandazione su ingresso Kosovo in Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' vergognoso e scandaloso" che la commissione per gli Affari Politici e la democrazia del Consiglio d'Europa abbia adottato la decisione che raccomanda che il Kosovo diventi membro del Consiglio d'Europa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, secondo cui la decisione "distrugge tutti i principi su cui poggia il Consiglio d'Europa", perché, ha spiegato, "per la prima volta si propone l'ammissione di un territorio che non è membro delle Nazioni Unite e non è riconosciuto a livello internazionale". Dacic ha quindi affermato che la risoluzione "minaccia l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia" e rappresenta "un'altra prova della fine del diritto internazionale". Con 31 voti a favore, quattro contrari e un'astensione, è stata approvata in commissione Affari politici e democrazia del Consiglio d'Europa la risoluzione sull'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa. Secondo il viceministro degli Esteri e della diaspora del Kosovo, Kreshnik Ahmeti, la decisione apre la strada al voto di opinione nella sessione Plenaria del Consiglio d'Europa, che si terrà a Strasburgo nella settimana del 15 aprile. Successivamente il parere dovrà essere votato nella ministeriale del Consiglio che si terrà a maggio. (Seb)