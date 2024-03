Kosovo: premier croato accoglie con favore raccomandazione ingresso Pristina in Consiglio d'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro croato Andrej Plenkovic ha accolto con favore la decisione della commissione per gli Affari Politici e la democrazia del Consiglio d'Europa la quale ha raccomandato che il Kosovo diventi membro del Consiglio d'Europa. "La Croazia continuerà a sostenere il Kosovo in tutte le organizzazioni internazionali", ha scritto in un messaggio sul social network X il premier di Zagabria. Da parte sua il membro del Parlamento europeo Viola von Cramon si è congratulata con la presidente kosovara, Vjosa Osmani, per il "passo importante" verso la piena adesione di Pristina al Consiglio d'Europa. "E' positivo riscontrare un'ampia maggioranza in seno alla commissione. Diamo il benvenuto a tutti coloro che in Kosovo diventeranno finalmente membri di questa importante istituzione europea", ha scritto Von Cramon sul social network X. Con 31 voti a favore, 4 contrari e 1 astensione, è stata approvata in commissione Affari politici e democrazia del Consiglio d'Europa la risoluzione sull'ingresso del Kosovo nel Consiglio d'Europa. Secondo il viceministro degli Esteri e della diaspora del Kosovo, Kreshnik Ahmeti, la decisione apre la strada al voto di opinione nella sessione Plenaria del Consiglio d'Europa, che si terrà a Strasburgo nella settimana del 15 aprile. Successivamente il parere dovrà essere votato nella ministeriale del Consiglio che si terrà a maggio. (Seb)