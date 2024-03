Ucraina: Lindner, chi è stanco di aiutare Kiev pensi alle conseguenze per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque provi stanchezza nell'impegno a sostegno dell'Ucraina dovrebbe considerare quali conseguenze avrebbe tale approccio per il resto dell'Europa. Lo ha detto il ministro delle Finanze della Germania Christian Lindner al "Koelner Stadt-Anzeiger". "La nostra pace e la nostra libertà sono minacciate. Putin non si sta pensando solo all'Ucraina, vuole cambiare l'ordine della pace e della libertà in Europa", ha dichiarato il leader del Partito liberaldemocratico (Fdp). "Vuole esercitare il suo potere su di noi per controllare il nostro modo di vivere e la nostra prosperità. Chiunque si stanchi di sostenere l'Ucraina perché è troppo faticoso o troppo costoso dovrebbe considerarne le conseguenze. La minaccia della guerra sarebbe più vicina a noi", ha aggiunto il ministro. Lindner si oppone all'idea di un “congelamento” della guerra, come suggerisce il capogruppo al Bundestag del Partito socialdemocratico (Sdp), Rolf Muetzenich. "La Russia ha commesso crimini di guerra. Per l'Ucraina è una questione di esistenza come Stato. E per il popolo, spesso è una questione di sopravvivenza. Non si può congelare una situazione come questa", ha detto Lindner. Tali considerazioni non sarebbero accolte favorevolmente negli Stati che si sentono minacciati da Putin, come per esempio i Paesi Baltici.(Geb)