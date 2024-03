Regno Unito: nuova manifestazione pro Palestina nel centro di Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel centro di Londra è in corso una nuova manifestazione di massa per chiedere il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo le stime dell'emittente televisiva "Sky News" al corteo stanno partecipando circa centomila persone. Gli attivisti che mostrano bandiere palestinesi si stanno muovendo verso Trafalgar Square, gridando slogan come “Palestina libera”, “Tregua adesso” e “Israele è uno Stato terrorista”. Gli organizzatori della manifestazione, tra cui figurano alcuni sindacati britannici, partiti di estrema sinistra extra parlamentari e gruppi studenteschi, chiedono inoltre al governo di introdurre un divieto sulla vendita di armi a Israele. Sinora non sono stati segnalati episodi di violazione dell'ordine pubblico. Manifestazioni come quella odierna si svolgono nella capitale britannica quasi ogni settimana. (Rel)