Gaza: Msf, negli ospedali manca tutto, insieme agli innocenti è stata uccisa anche la speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ospedali della Striscia di Gaza manca tutto: le garze, i farmaci, gli anestetici, e “sembra che anche la speranza sia stata uccisa insieme agli innocenti”. È la testimonianza di Roberto Scaini, medico italiano di Medici senza frontiere (Msf), che sta lavorando all'ospedale di Al Aqsa di Deir el Balah, nella parte centrale della Striscia. “I pazienti vengono trattati a terra, il pronto soccorso è diventato un posto assolutamente indescrivibile dove i corpi sono ovunque. I miei colleghi lavorano senza tregua, sono esausti, camminano come degli zombie cercando di fare quello che possono”, spiega Scaini. "Gaza appare come un'arena dove dentro si sta giocando il gioco al massacro, dove si sta perdendo qualsiasi concetto di umanità. Le persone cercano di scappare da questa folle guerra, ma si sa che non c'è nessun luogo dove si può scappare. Nessuno può uscire dalla Striscia di Gaza”, prosegue il medico. “È addirittura difficile capire chi ancora è vivo e chi è morto. Insieme ai feriti, nell'ospedale vivono centinaia di persone che qui hanno cercato un rifugio. Un rifugio che non c'è, perché sappiamo benissimo che qualsiasi struttura è un bersaglio. Anche gli ospedali sono stati attaccati, alcuni letteralmente rasi al suolo”, conclude Scaini. (Res)