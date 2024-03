Milano: De Corato, autista aggredito, Atm nomini agenti polizia amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A novembre 2018, quando ero Assessore in Regione Lombardia, fui promotore di una selibera regionale che permetteva, alle Società del trasporto pubblico, di individuare e nominare alcuni autisti e conducenti come Agenti di Polizia amministrativa, con regolare fascia al braccio a evidenza del loro ruolo per l'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa. A quel punto, chiunque avesse aggredito o minacciato un controllore o conducente, sarebbe andato incontro a reati ben più gravi. Perché le Aziende del Trasporto locale di Napoli e Roma, da anni, hanno attuato una delibera simile e Milano ancora no?". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato commentando l'aggressione con stampella subita ieri pomeriggio dall'autista della linea 55 di Atm. (Com)