Ucraina: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato lancia iniziativa per sostenere ospedale Leopoli

- “In occasione dei due anni di resistenza dell’Ucraina abbiamo realizzato una medaglia speciale per sostenere il progetto Unbroken Kids. Un’iniziativa per sostenere i bambini del centro di riabilitazione dell’ospedale St. Nicholas di Leopoli”. Lo comunica l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sui suoi profili social. “L’amica Claudia Conte da sempre vicina al popolo ucraino, ha commentato così la nostra iniziativa: ‘Guerra in Ucraina: fame, freddo, solitudine, ferite fisiche ed emotive. Da più di due anni la vita dei bambini ucraini ha perso colore. Non lasciamoli soli. Con un piccolo gesto possiamo dimostrare la nostra solidarietà, e riflettere sul vero significato della Pasqua’”, si legge. L’Istituto comunica che è possibile dare il proprio supporto acquistando la medaglia sullo shop online, nei punti vendita Ipzs di Roma a piazza Verdi, 1 e del Museo della Zecca in via Salaria, 712 (prenotazione per l’accesso obbligatoria sul sito) e in tutti gli Uffici Postali e nei negozi Spazio Filatelia www.filatelia.poste.it di Poste Italiane, che ha aderito all’iniziativa. (Rin)