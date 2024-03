Serbia: decollati due MiG per intercettare oggetto volante non identificato a Valjevo,

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due aerei dell'Aeronautica serba sono stati inviati per intercettare un oggetto volante non identificato vicino alla città di Valjevo, a 100 chilometri dalla capitale. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Belgrado, secondo cui i radar della difesa aerea hanno rilevato alle 10:39 un oggetto sconosciuto sopra la città di Valevo ad un'altitudine di 5.500 metri. “Su ordine del presidente e comandante supremo delle Forze armate serbe, Aleksandar Vucic, sono stati fatti decollare un paio di intercettori MiG-29 in servizio, e i sistemi di difesa aerea in servizio hanno continuato a monitorare la situazione nello spazio aereo", si legge nella nota. Tuttavia, l’obiettivo è presto scomparso dagli schermi radar. Gli aerei hanno cercato l'obiettivo ma senza riuscire a localizzarlo e sono quindi rientrati alla base. La città di Valjevo ospita numerose grandi imprese industriali, tra cui la fabbrica Krusik, che svolge un ruolo importante nel settore della difesa nazionale. (Seb)