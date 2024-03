Perù: caso Rolex, perquisite la casa della presidente Boluarte e la sede del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura della Bolivia ha ordinato la perquisizione dell'abitazione della presidente Dina Boluarte e del Palazzo del governo nell'ambito del cosiddetto caso Rolex, un'inchiesta sull'ipotesi di arricchimento illecito da parte del capo dello Stato. L'operazione è avvenuta la scorsa notte su ordinanza del giudice Juan Carlos Checkley Soria, responsabile della Corte suprema per le indagini preliminari. Per effettuare la perquisizione, che è durata quattro ore e che ha riguardato anche un'auto di marca Honda intestata a Boluarte, gli agenti della Divisione investigativa per i crimini ad alta complessità (Diviac) hanno dovuto forzare la porta d'ingresso di casa della presidente a Lima. Al termine, gli agenti hanno portato via una valigetta nera di piccole dimensioni. Successivamente, gli uomini della procura e della Diviac si sono presentati al Palazzo del governo, dove Boluarte si trovava assieme ad altri ministri del suo esecutivo. (segue) (Brs)