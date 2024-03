Caso Salis: Lupi (Nm), da Mattarella parole importanti, ma non politicizzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul caso Salis “sono importanti, e sono l'espressione della vicinanza di tutte le istituzioni”. Lo ha dichiarato il presidente di Noi moderati Maurizio Lupi. “L'immagine di Ilaria Salis in catene – ha proseguito – è fortemente lesiva della sua dignità come quella di qualunque altra persona, e in questo l'Italia deve farsi rispettare”. “Invitiamo a non politicizzare la vicenda, è sbagliato e controproducente, lasciamo lavorare la diplomazia e gli avvocati", ha concluso Lupi. (Rin)