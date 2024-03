Roma: bandiere, slogan e fagotti insanguinati, in centinaia in piazza al corteo pro Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere, striscioni, slogan per la “Palestina libera” e contro Israele, la Nato e il governo Meloni e fagotti insanguinati per denunciare le morti dei bambini nella Striscia di Gaza. In centinaia, oltre 500 secondo la Questura, oggi sono tornati a manifestare a Roma, in occasione della ricorrenza della Giornata della terra, a sostegno della Palestina, chiedendo di "fermare il genocidio nella Striscia di Gaza". Il corteo, organizzato dai movimenti filopalestinesi, è partito da piazza della Repubblica ed è arrivato a piazzale Tiburtino. La foto del presidente Israeliano Benjamin Netanyahu e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si stringono le mani, sporche di sangue, la scritta "stop genocidio", e un flashmob di alcuni attivisti, che hanno esposto dei fagotti insanguinati, a simboleggiare i bambini morti nella striscia di Gaza, sono il manifesto che campeggia in piazza. A colorare il corteo gli striscioni e le bandiere Palestinesi e della pace, con tanti manifestanti che indossavano la kefiah, simbolo della resistenza palestinese. Tra i cori intonati: "Palestina libera, intifada fino alla vittoria". Sono stati diversi anche i cori contro lo Stato di Israele: "Israele sionista, Stato terrorista".(Rer)