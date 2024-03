Bulgaria: assegnato a presidente Corte dei conti incarico di formare governo tecnico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove mesi fa i partiti Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb), Unione delle forze democratiche (Sds) e il blocco dei partiti Continuiamo il cambiamento e Bulgaria democratica (PP - DB) hanno raggiunto un accordo di coalizione che prevedeva una rotazione del governo. Il 5 marzo scorso il primo ministro Nikolaj Denkov ha presentato le sue dimissioni, che sono state approvate all'unanimità il giorno successivo. Il nuovo governo doveva essere guidato dalla vicepremier e ministra degli Esteri Mara Gabriel, ma i negoziati sulla composizione del futuro gabinetto sono falliti, uno sviluppo per cui i leader dei principali partiti si sono accusati a vicenda. Lo scorso 26 marzo il Parlamento ha sfiduciato l'esecutivo e consentito al presidente Radev di proseguire la procedura costituzionale per fomare un nuovo governo. I leader della coalizione hanno rifiutato categoricamente ulteriori negoziati. Il 9 giugno, a questo punto, potrebbero svolgersi le elezioni parlamentari anticipate (Seb)