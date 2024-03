Spagna: portavoce popolari, presto verrà fuori tutto sul “caso Koldo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto verrà alla luce tutto quello che c'è da sapere su "chi ha messo le mani in pasta per arricchirsi" attraverso l'acquisto di mascherine sanitarie durante la pandemia di Covid-19 in Spagna. Lo ha detto il portavoce del Partito popolare, Borja Sémper, in merito al “caso Koldo” parlando da San Sebastian dove ha partecipato a un evento elettorale. In questo senso Sémper ha manifestato "la speranza che le commissioni d'inchiesta facciano chiarezza e forniscano maggiori informazioni" sui contratti di acquisto di forniture mediche da parte delle amministrazioni, ma "soprattutto” ha espresso “tanta fiducia nei tribunali e nei giudici e nei magistrati", che sono "implacabili". (Spm)