- L'ultima settimana è stata terribile per i bambini in Ucraina, con l'intensificarsi degli attacchi in molte aree. E' quanto riferisce il profilo X di Unicef Ukraine. "A Odessa, ieri, secondo le notizie, tre bambini sono stati feriti in un attacco. La guerra sta privando i bambini della loro infanzia. I bambini devono essere protetti, sempre", si legge nel messaggio. (Res)