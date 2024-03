Roma: controlli antiabusivismo commerciale, 300 articoli sequestrati in 24 ore, 30 mila in 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da inizio anno, i controlli anti-abusivismo svolti dalle pattuglie hanno portato al sequestro di oltre 30 mila articoli, tra cui capi di abbigliamento, bigiotteria, accessori di telefonia ed elettronica ma anche prodotti con caratteristiche potenzialmente dannose per la salute, quali giocattoli, nonché 3 tonnellate di cibi e bevande vendute illegalmente e in spregio a qualsiasi norma di igiene. A questi si aggiungono circa 2mila articoli oggetto di sequestro penale: borse, portafogli e cinte con marchi contraffatti di note aziende della moda, venduti soprattutto nelle zone intorno a Fontana di Trevi e piazza di Spagna. In poco più di due mesi, nel corso di tali verifiche, gli agenti hanno controllato oltre 200 persone e applicato, in più di 150 casi, la misura dell'ordine di allontanamento (Daspo). (Rer)