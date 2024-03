Libano: ministero Esteri, attacco a personale Unifil è violazione del diritto internazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina un attacco attribuito alle Forze di difesa di Israele (Idf) ha colpito veicolo a Rmeish, nel sud del Libano, ferendo tre osservatori militari dell'Ogl (Observer Group Lebanon) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la supervisione dell'armistizio (Untso) e un traduttore libanese. Andrea Tenenti, il portavoce di Unifil, sostenuta dall’Ogl, ha condannato l’episodio e ha riferito che sono in corso delle indagini. Da parte loro, le Idf hanno subito smentito il loro coinvolgimento nell’attacco. Dall’8 ottobre 2023, all’indomani dell’attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele, proseguono scontri quasi quotidiani tra le Idf e il partito sciita filo-iraniano Hezbollah, localizzati per lo più lungo il confine israelo-libanese. (Lib)