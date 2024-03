Slovacchia: candidato presidenza Korcok accusa rivale Pellegrini di diffondere false notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Esteri slovacco e candidato alla presidenza, Ivan Korcok, ha accusato la squadra che cura la campagna elettorale del suo rivale, il presidente del Parlamento Peter Pellegrini, di diffondere notizie false sul suo conto. In un messaggio pubblicato su Facebook, Korcok ha spiegato che la squadra elettorale di Pellegrini sarebbe coinvolta nella creazione di un sito web che diffonde informazioni false. “Ieri abbiamo ricevuto la notizia che 'qualcuno' ha aperto una pagina falsa con il mio nome. Contiene citazioni inventate e altre bugie su di me. Hanno anche pagato per fare in modo che quando qualcuno cerca il mio nome, quella pagina fosse la prima ad apparire nella ricerca. Prima del secondo turno elettorale, non è necessario essere Sherlock (Holmes) per capire da che parte 'spira il vento'. Secondo alcuni esperti, questa pagina falsa è stata creata dalle stesse persone che conducono la campagna di Pellegrini. Signor Pellegrini, capisco che le cose non stanno andando del tutto secondo i piani, ma dobbiamo comunque rispettare alcuni limiti!”, ha scritto Korcok. Il 6 aprile in Slovacchia si svolgerà il secondo turno delle elezioni presidenziali. Secondo i risultati del primo turno, svoltosi il 23 marzo, 958.393 elettori (42,51 per cento) hanno votato per Korcok, mentre Pellegrini ha ricevuto i voti di 834.718 cittadini (37,02 per cento). L'affluenza alle urne è stata del 51,91 per cento. (Vap)